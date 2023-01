Boeren in Westerbeek maken gas uit mest: ‘Eén koe is goed voor 600 kuub aardgas per jaar’

Zeven vragen over Groene stroom en groen gas uit vergisting: goed idee, toch? Maar niet iedereen staat te juichen

MILL - Mestverwerkingsbedrijf De Princepeel in Wilbertoord gaat door vergisting van varkensmest ‘groen gas’ produceren. Naast de ‘groene stroom’ die hier al vanaf 2006 uit de vergistingsinstallaties komt. Maar of het wel echt zo groen is?

30 december