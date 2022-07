Boeren protesteren bij Cuijkse gemeentehuis: ‘Geef onze jonge boeren toekomstperspectief’

FOTOSERIE Tranentrek­kers en meezingers: het Smartlap­pen­fes­ti­val in Grave is terug en dat ziet er zo uit

GRAVE - 16 locaties, 32 koren. En aan het einde de grote finale in de feesttent met Django Wagner en Stef Ekkel. Het smartlappenfestival in Grave zondagmiddag was extra feestelijk vanwege het 20-jarig bestaan. En omdat het na twee jaar corona-afwezigheid weer door kon gaan.

3 juli