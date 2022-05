Bord onthuld ter herinnering aan twee fatale vliegtuigcrashes, binnen 50 meter in Holthees

Toch is precies dat wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Met een bord dat zaterdag werd geplaatst worden de twee voor de inzittenden noodlottig geworden crashes herdacht. Het informatiebord, bij Hoeve de Knol, moet ‘de herinnering aan deze twee tragische gebeurtenissen levend houden, zeker ook richting de toekomstige generaties’, laat Leo Janssen weten. Hij is een van de mensen die vliegtuigcrashes en noodlandingen in de Tweede Wereldoorlog in de voormalige gemeente Boxmeer in kaart brachten.