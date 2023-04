Boxmeerse kantoorinrichter zoekt mee naar die ene bureaustoel

Met video Onderne­mers Kasper (21) en Joep (22) moeten helemaal opnieuw beginnen na de grote brand: ‘Alles is in één klap weg’

GENNEP/BEUGEN - Ze waren apetrots op hun eerste eigen autobedrijf. Maar na de grote, verwoestende brand in Beugen is er helemaal niks meer over van JK Automotive. De twee jonge ondernemers Kasper Mulder en Joep Kosman delen hun ervaring: ‘Nu is er één grote leegte. Alles is in één klap weg.’