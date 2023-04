Gelderse aspergeteelt in de lift: hier komt het ‘witte goud’ vandaan

Albert (75) gaat naar een ‘supermarkt’ waar alles op basis van vertrouwen gaat: ‘Een mooi principe’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Albert Jansen (75) uit Warnsveld koopt zoveel mogelijk verpakkingsvrij, biologisch, seizoensgebonden en lokaal. In zijn eigen groentetuin komen al deze principes mooi samen.