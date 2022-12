Brabant schiet boeren te hulp met subsidie voor maatregelen tegen wolven

Ook particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van de subsidie wanneer ze schapen en geiten inzetten voor begrazing van hun terrein. De provincie heeft als beleid om vee en landbouwhuisdieren te beschermen tegen de wolf en daarmee ook de wolf te beschermen. De wolf is, zo wordt in Den Bosch geredeneerd, een beschermde diersoort en levert als roofdier een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.

Gedeputeerde Hagar Roijackers: ,,Natuurlijk is het even wennen, als na een lange afwezigheid de wolf weer kiest om zich in ons land te vestigen. Het is aan ons om mee te bewegen met die realiteit. Schapen en andere dieren beschermen, en de wolf zijn leefgebied te laten ontdekken. Daarom hebben we nu de subsidieregeling uitgebreid.”