Brandstichter Theo in cassatie tegen veroordeling: ‘onbegrijpelijke overweging’

Na jarenlang conflict met de gemeente mag het recycling­be­drijf van Xhofleer tóch blijven

CUIJK - Hij moest binnen een jaar weg. Zo bepaalde de rechter in december vorig jaar. Maar Rien Xhofleer zit met zijn recyclingbedrijf nog steeds op het perceel aan de Heeswijksestraat in Cuijk. En daar blijft hij waarschijnlijk ook. Hij is daarover in gesprek met de gemeente.

12 december