Brandweer rukt groots uit voor uitslaande brand in leegstaand winkelpand in Boxmeer: ‘Voorkomen dat het vuur verspreidt’

‘Introfiet­sen’ volop verkeerd gestald, ondanks maatrege­len: stallingen nu 24 uur per dag open

Twee grote fietsenstallingen in het centrum van Nijmegen gaan de rest van de introductieweek 24 uur per dag open. Doel is om studenten meer te verleiden hun tweewieler in de stalling te zetten en zo ergernissen onder bewoners en ondernemers tegen te gaan.