Bronzen borstbeeld Harrie Jansen uit park Schijndel gestolen

NEC spaart spelers in bekerduel met Almere City, Brander­horst keept

ALMERE - NEC gaat spelers sparen in de uitwedstrijd tegen Almere City in de tweede ronde van de KNVB-beker. Mattijs Branderhorst keept en verder voert trainer Rogier Meijer nog ‘twee of drie’ wijzigingen door in zijn opstelling.

14:15