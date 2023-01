Burgemeester Venlo doet geen aangifte van racisme wegens leuzen op UWV-gebouw

Nijmegen Devils richt na zoveelste nederlaag blik op volgend jaar

De ijshockeyers van Nijmegen Devils verloren zaterdag de kelderkraker bij Eaters in Geleen: 4-3. Het was het tweede verlies in twee dagen tijd, want op vrijdag was in Nijmegen Amsterdam Tijgers te sterk (0-9). De eredivisionist blijft daardoor twaalfde (voorlaatste) in de competitie.

8 januari