Burgercomité biedt Tweede Kamer petitie aan: ‘Schaijk en Reek moeten gehoord worden’

DEN HAAG/MAASHORST - Voor de meeste inwoners in Maashorst is de fusie tussen Uden en Landerd een voldongen feit maar in Schaijk en Reek blijven ze onvermoeid strijden voor een mogelijke toetreding tot Oss. Woensdag trok het burgercomité Schaijk & Reek naar Den Haag waar aan de Tweede Kamer een petitie werd aangeboden die nog een keer de aandacht vestigt op de bijzondere positie van beide kernen binnen deze herindeling.

Het burgercomité schreef begin dit jaar opnieuw een brief naar de Eerste Kamer waarin ze hun grieven nog eens op een rij zetten. De club is het ook niet eens met de minister die op kritische vragen van enkele landelijke partijen heeft geantwoord dat de evaluatie van de herindeling door bureau Berenschot voldoende garanties biedt voor het tegengeluid vanuit Schaijk en Reek.

Eerste en Tweede Kamer

Dinsdag werd de kwestie schriftelijk behandeld in de Eerste Kamer, woensdag was de herindeling Maashorst onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Voorafgaande aan die vergadering overhandigde Nol de Jong namens het burgercomité een petitie aan D66-Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz. In die petitie vraagt het comité twee dingen: dat álle inwoners van Schaijk en Reek gehoord moeten worden én dat niet de gemeenteraad maar de minister en het parlement in 2024 het finale besluit nemen op basis van de evaluatie.

Een stem krijgen

,,We hebben de minister horen zeggen dat ze het belangrijk vindt dat alle inwoners van Schaijk en Reek een stem moeten krijgen", zegt Niek van Casteren, ook van de partij in Den Haag. ,,Maar we weten nog niet hoe ze dat precies bedoeld heeft: bedoelt ze die algemene enquête onder 3.000 inwoners van Maashorst of een aparte enquête in Schaijk en Reek waar wij voor pleiten?”

De evaluatie van Berenschot is overigens al gaande, onder andere via een nulmeting naar de huidige situatie. Met de petitie en hun contacten bij de Haagse politiek hoopt het burgercomité dat er alsnog een bijstelling komt van de enquête die onder de inwoners wordt gehouden. ,,We hopen dat de minister tot inkeer komt", zegt Van Casteren. ,,En dat vinden meer partijen in Den Haag.”