Buurman gewond en brandweerman onwel bij brand in Langenboom: traumahelikopter verleent hulp

Suzan en Freek schrappen shows in openlucht­the­a­ter vanwege noodweer: ‘Veiligheid niet te garanderen’

Suzan en Freek hebben hun twee zondagse optredens in het Nijmeegse openluchttheater afgezegd. Volgens het Achterhoekse zangduo is de veiligheid in het Goffertpark niet te garanderen. Organisator Doornroosje had de knoop nog níet doorgehakt over het al dan niet doorgaan van de shows.