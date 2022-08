Caravan van een paar maanden oud schiet los en beland in sloot bij Sint Anthonis

Angstige momenten op hoogte voor jongen in speeltoe­stel, brandweer bevrijdt hem

WANROIJ - Een jongetje heeft vrijdag twee uur vastgezeten in een toren op Avonturenpark De Bergen in Wanroij. In het toestel kun je met een stoeltje naar boven, maar eenmaal boven bleef dat stoeltje vast zitten.

