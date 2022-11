Carnaval in Mill, weer niet in het park

Asbestdeel­tjes kwamen door brand toch iets verder dan het eigen terrein

BEUGEN - Het asbest dat vrijkwam bij een grote brand in een bedrijfsgebouw in Beugen, half oktober, ligt toch verder verspreid dan aanvankelijk werd gedacht. Fietspaden in de omgeving zijn nog steeds afgesloten in afwachting van schoonmaak.

3 november