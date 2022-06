CDA Land van Cuijk vraagt om provinciaal protest tegen stikstofbeleid

met video Majd en Eray (10) voorkomen bosbrand in Cuijk, papa's en schooldi­rec­teur trots: ‘Dit had veel erger kunnen aflopen’

CUIJK - Ze zijn echte helden nu, Majd Emad en Eray Klomp uit Cuijk. De twee 10-jarige jongens zagen dinsdagmiddag tot hun grote schrik dat er in een bosje aan de Galberg in hun woonplaats, niet ver van hun school, brand was. De klasgenoten, ze zitten in groep 6 van ’t Startblok, twijfelden geen moment. Ze belden snel, zoals ze geleerd hebben, alarmnummer 112 met Majds mobiele telefoon.

