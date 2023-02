CDA-minister Wopke Hoekstra viert voor het eerst carnaval: ,,Blij dat ik dat bij de geiten en bokken in Boxmeer kan doen”

,,Ik heb altijd al een keer carnaval willen vieren”, vertrouwde de minister de Boxmeerders toe. ,,Ik ben blij dat ik dat bij de geiten en bokken kan doen.”



Het is een traditie ontstaan in de tijd dat Dien Cornelissen uit Boxmeer in de Tweede Kamer in Den Haag actief was (1972-1986). ,,Zij lobbyde voor ons”,zegt Frank Verberk, voorzitter van De Geitenbok. Ook Emile Roemer en Erik Ronnes deden dat toen zij in Den Haag werkten. ,,Iedereen komt hier altijd graag”, zegt Verberk.