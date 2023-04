Celstraf geëist voor seks met bewusteloze vrouw in Boxmeer, Nijmeegse verdachte ontkent

met video Paasvuur Westerbeek laait weer hoog op: ‘Belangrijk voor de eenheid in het dorp’

Rond het Paasvuur in Westerbeek zijn honderden dorpsgenoten samengekomen om deze traditie te vieren. Als kinderen rond negen uur de hoge stapel in brand mogen steken, laait het vuur meteen snel flink op. De enorme rode gloed en hoge rookpluim is tot ver in de omgeving te zien.