‘Chaos bij brug Grave is ongewenst, dit moet beter’

Vanwege restauratie is het fietspad afgesloten en worden fietsers met pendelbusjes naar de overkant van de rivier gebracht. Daarbij worden de fietsen op een aanhanger geplaatst. Maar er is steeds maar plek voor acht fietsers. De wachttijden, vooral in de ochtenduren wanneer veel scholieren van Grave naar Wijchen willen, liep op tot soms wel drie kwartier. Veel leerlingen van het Maaswaalcollege in Wijchen kwamen daardoor te laat.

Ongewenst

,,Deze situatie is echt ongewenst”, aldus Sölez. Maar hij voegt er wel aan toe dat hij als wethouder van de gemeente Land van Cuijk niet echt veel aan kan doen. ,,De brug is in beheer van Rijkswaterstaat. Die is verantwoordelijk. En moet de zaken goed regelen. Vanuit de gemeente Land van Cuijk hebben we wel gebeld met Rijkswaterstaat. En er is een brief gestuurd. Maar veel meer dan wat druk uitoefenen kunnen we niet doen. Wij hebben geen zeggenschap, maar Rijkswaterstaat. daar ligt de oplossing.”