College Land van Cuijk overdonderd door keuze burgemeester: ‘We wisten 99,9 procent zeker dat het Wim zou worden’

,,We hadden voor 99,9 procent de zekerheid dat Wim het zou worden”, aldus wethouder Willy Hendriks. Hoewel Hillenaar tot vandaag nooit hardop heeft uitgesproken dat hij gesolliciteerd heeft. ,,Maar tussen de regels door hadden we wel al begrepen dat hij dat gedaan moest hebben. Hij is ook niet voor niets waarnemer geworden, hij wilde dolgraag”, zegt Hendriks.