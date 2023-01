Controle op spookvoertuigen in Berghem levert ook tientallen boetes op voor andere vergrijpen

Oss telt ruim 25.000 euro schade door vuurwerk: halvering ten opzichte van vorige jaren

OSS - Rondom de jaarwisseling is in de gemeente Oss voor ruim 25.000 euro schade aangericht. Dat is een halvering ten opzichte van de jaren ervoor. De grootste kostenpost is het vervangen van opgeblazen straatkolken.

9 januari