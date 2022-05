Corona is weg, kinderen groep 7 nu wel welkom om sfeer te proeven op middelbare scholen

Iedereen wil Tôntje d’n Dwerg zien: al drie uitverkoch­te voorstel­lin­gen

OPLOO - En of cultfiguur Tôntje d'n Dwerg populair is in Oploo en omgeving. De eerste drie voorstellingen van toneelvereniging Doekmaroploo over het leven van de 1.18 meter kleine herder Toon van Els (1865-1922) dit weekend, waren allemaal uitverkocht.

22 mei