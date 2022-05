‘Dankbaar voor de vrijheid in Sambeek’

SAMBEEK - Dodenherdenking in Sambeek. Vorig jaar was het een summiere bijeenkomst. Het jaar ervoor zou vanwege de 75 jaar vrijheid groots worden opgezet. Maar vanwege corona ging dat niet door.

,,Maar nu, met die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Extra reden om stil te staan bij de gevallen slachtoffers. Niet alleen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook daar, in Oekraïne”, zegt Roger Bergholtz uit Sambeek in zijn toespraak.

Daarom legde de al zeven jaar in Sambeek wonende Nataliya met haar echtgenoot Peter Honig een krans bij het kleine monument aan de Torenstraat. Waar de op 10 mei 1940 de gesneuvelde soldaten Adriaan Flipse (23), Herman Hendriks (25) en Matheu Meyboom (25) worden herdacht. Drie militairen die in de kazematten aan de Maas tevergeefs vochten voor de vrijheid van Nederland.

Gevlucht

En daarom was Yevgenia er. Dankbaar dat ze in Nederland kan zijn. Ze was liever thuis geweest. In Oekraïne. Maar ze is gevlucht voor het geweld van de Russen. Met haar moeder en haar zus. Op eigen verzoek kreeg ze het woord. Met een door haar zelf geschreven verhaal in het Engels. ,,Om ook de mensen die in Oekraïne tijdens de oorlog zijn gesneuveld en nog zullen sneuvelen te herdenken’’, zei de pas 15-jarige Oekraïense. ,,Voor mij is het heel speciaal dat ik hier kan zijn. Dankbaar voor momenten als deze. Dankbaar voor al die goede en fijne mensen in Sambeek die ons steunen.”

De 15-jarige Oekrainse Yevgenia houdt een toespraak tijdens de Dodenherdenking in Sambeek.

Nataliya heeft inmiddels haar oma naar Nederland gehaald. ,,Die is veilig bij ons. Maar er zijn nog zoveel mensen die wel in Oekraïne zijn. Het is verschrikkelijk daaraan te moeten denken. Wat daar allemaal aan de hand is. Het is niet voor te stelllen.”

,,We zijn met onze neus op de feiten gedrukt”, zegt Bergholtz. ,,Wie had vier maanden geleden gedacht dat er oorlog in Europa zou zijn? Reden te meer om deze herdenking ieder jaar te doen. En niet om de vijf jaar zoals tot nu toe hier gebruikelijk was. Want we weten nu dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.”