Daverende verrassing: niet Hillenaar maar Marieke Moorman wordt nieuwe burgemeester​ Land van Cuijk

Voorbehoud is nog dat de minister van Binnenlandse Zaken de voordracht moet goedkeuren. Maar in de regel is dat een formaliteit. De verwachting is dat ze begin volgend jaar wordt geïnstalleerd.

PvdA’er in CDA-gemeente

De voordracht, dinsdagavond bekend gemaakt in de gemeenteraad na een besloten vergadering die met tweeënhalf uur veel langer duurde dan verwacht, is een daverende verrassing. Niet alleen omdat Moorman als PvdA’er aan de slag gaat in een typische CDA-gemeente. Wim Hillenaar was voor de buitenwacht torenhoog favoriet, mede omdat hij populair is bij de inwoners. De buitenwacht had daarom al gerekend op zijn benoeming.