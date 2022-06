De allerlaatste Outlands Vierlingsbeek: festival gaat eruit met een knal

Graffiti spuiten om te voorkomen dat er graffiti gespoten wordt, in Boxmeer

BOXMEER - Voorkom dat er graffiti gespoten wordt op het skateparadijs in het Weijerpark in Boxmeer door er graffiti op te spuiten. Dat is in het kort het idee van de VVD en het CDA in het Land van Cuijk.

