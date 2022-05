De band van Marius moest verder zonder zanger Marcel: ‘We hebben zeker een half jaar geen instrument aangeraakt’

En dan kletsen we, met een cognacje bij de koffie, bij met Marcels vrouw Lisette en spelen daarna nog een uurtje of anderhalf”, zegt bassist Marius van Dalen (1958) uit Boxmeer over Marcel Brand die in januari 2009 op 43-jarige leeftijd door eigen toedoen het tijdelijke met het eeuwige verwisselde.

,,De schok bij mij was enorm groot. We wisten dat het niet goed met hem ging, maar dit was niet te vatten. Het was onverwacht, hard, surrealistisch. We hebben zeker tot een half jaar na Marcels dood geen instrument aangeraakt. We zijn wel in de repetitieruimte geweest, maar de zin ontbrak. We hebben alleen gepraat en vaak was het stil.