De bever, steeds meer een probleem in Land van Cuijk

Fietsen en warme kleding gevraagd voor minderjari­ge vluchtelin­gen Cuijk

CUIJK - Heb je nog een fiets over, die je toch niet gebruikt? Of warme kleding? De wijkraad van Heeswijkse Kampen in Cuijk begint een inzamelingsactie voor de 54 minderjarige vluchtelingen die sinds begin deze maand tijdelijk in het Van der Valk-hotel in Cuijk onderdak hebben.

22 december