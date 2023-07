De bioscopen puilen uit, maar niet iedereen duikt weg voor een druppel regen

Camille (28) gooide het roer om: van ‘lui en dik’ naar vier marathons op één dag

Camille Verstegen uit Ottersum heeft in coronatijd hardlopen ontdekt. Wat twee jaar geleden begon met een rondje om huis van 4 kilometer is uitgemond in ultramarathons. Half augustus moet hij in Berlijn binnen dertig uur 161 kilometer afleggen. Hoe een Amerikaanse navy seal hem inspireerde. En dan loopt hij ook nog voor een goed doel. Met een bijzondere reden.