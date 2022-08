De Brabantse bierfestivals kunnen weer, na twee jaar pauze

Eind deze maand (28 augustus) is het de beurt aan Cuijk, voor het PROEFlokaal Bierfestival. Dat vindt plaats op een nieuwe locatie: de Markt. Het festival is vrij toegankelijk, maar wie echt wil proeven moet natuurlijk de portemonnee trekken.

Beer after corona

Twee keer ging het festival niet door. De eerste keer omdat het niet mocht, de tweede keer omdat er voor de organisatie te veel onduidelijkheid bestond of het wel door kon gaan. Besloten werd het festival zelf te schrappen. Nu gaat dat wel door en is er zelfs een voorverkoop gestart. Wie mee wil doen, kan onder meer bij slijterij Gall & Gall en Primera in Cuijk voor 10 euro een proefglas, een programmaboekje en een consumptiebon krijgen.

Beer after Corona heette het festival dat vorig jaar in Grave gehouden zou worden. Maar ook in het Maasstadje ging, net als een jaar eerder, het festival niet door. De vrees was dat corona onder bezoekers zou toeslaan en dat het festival sowieso niet kostendekkend zou zijn vanwege de anderhalve meter afstand die bezoekers toen nog in acht moesten nemen. Om quitte te spelen waren 1500 bezoekers nodig, door maatregelen waren er maar 750 welkom. Vrijwilligers belasten met een coronacheck – zijn gasten wel of niet ingeënt – vond de organisatie ook wat te veel van het goede.

De naam voor het festival in Grave is overigens gebleven: Beer after Corona is zondagmiddag 4 september en er kan van een kleine twintig speciaalbieren worden geproefd. Kosten? 14 euro voor een glas, plattegrond en drie consumpties.