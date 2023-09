De Maas liep leeg, maar de Gennepse burgemeester wist van niks: ‘Waarom zijn wij niet eerder gebeld?’

met video Opluchting na stuwonge­luk: ‘De meeste boten waren al weg toen wij hier kwamen, het was kielekiele’

Een gerepareerde stuw in Grave betekent ook dat zondag plezierbootjes in jachthavens veilig konden terugkeren. Zo ook bij watersportclub De Paesplas bij Heijen. Vrijdag moesten in allerijl vijftig boten uitwijken naar dieper Maaswater in Boxmeer. ,,We waren onderweg nog van vakantie. Na het telefoontje was er wel even paniek.”