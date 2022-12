De poelkikker is blij met verhuizing, natuurclubs met de eer en het geld

Dezelfde prijs was er voor de dorpsvereniging in Ledeacker en IVN Maasvallei, die het dorp groener willen maken. In een van de projecten daarvoor delen de twee elk najaar boompjes uit aan inwoners. Met deze boompjes zijn al veel terreinen en tuinen groener geworden. Doel is om voor 2030 in en om het dorp achtduizend bomen te hebben geplant. Inmiddels heeft ook IVN Cuijk zich aangesloten. In heel Land van Cuijk staat de teller op tienduizend bomen.