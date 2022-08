De pyromaan was ongrijpbaar, maar de jacht op de verdachte liet Boxmeer nooit meer los

De as was weggespoeld, de brandlucht verdwenen - net als de weggesleepte caravan - en niemand was gewond geraakt. De volgende ochtend was afgelopen woensdag op straat weinig meer te merken van wat er een nacht eerder was gebeurd.



Maar wat een serie branden in Boxmeer van de afgelopen weken wel laat zien, is hoe subtiel de schade is die een pyromaan onderhuids kan aanrichten in een gemeenschap.