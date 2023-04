Deze vlapak-vondst brengt Gordon naar Cuijk: ‘Ik hoef er niet stinkend rijk van te worden’

Nieuwbouw Vakschool vertraagd: het is wachten op stroomaan­slui­ting

Schaarste op het elektriciteitsnet zit nieuwbouw van de Stichting Vakopleiding Techniek in Cuijk dwars. ,,We willen graag zo snel mogelijk beginnen, maar staan op een wachtlijst. We kunnen pas beginnen als we zeker weten dat we in het nieuwe pand stroom krijgen. Het is wachten op groen licht van Enexis, de netbeheerder”, zegt directeur Wouter van Raffen.