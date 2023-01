Dirigent Jacques Steenbrink vindt al vijftig jaar zijn geluk in muziek en klassieke talen

In bedrijf Rembrandt is oudste zelfstandi­ge chocolate­rie in regio: ‘Goede chocolade is intens en moet wegsmelten in de mond’

BOXMEER - Chocolaterie Rembrandt uit Boxmeer is de oudste zelfstandige speciaalzaak in chocolade in de regio. Vooral in coronatijd kwamen er veel chocolaterieën bij.

26 januari