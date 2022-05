Diversiteit troef in nieuw programma Schouwburg Cuijk: ‘Als we vertrouwen hebben in producties, dan nemen we risico’

De bezoekersaantallen van Schouwburg Cuijk bleven de afgelopen maanden 30 procent achter bij de pre-coronacijfers. Maar de directie van de cultuuraccommodatie aan de Maas komt met een goed gevoel met het programma voor het seizoen 2022-2023. Dat kent bijna 150 voorstellingen.



Daarbij horen namen als Herman van Veen, Jan Smit, Theo Maassen en Bert Visscher. Maar ook een keur aan regionale entertainers maakt zijn opwachting in de Cuijkse schouwburg.

Druk met inhalen feestjes

,,Met 30 procent minder bezoekers lopen we gelijk met de landelijke trend. Uit onderzoek is gebleken dat er mensen zijn die bang zijn voor besmetting met corona.



Ook kwam naar voren dat het publiek het momenteel druk heeft met het inhalen van feestjes en andere activiteiten. Doordat er zoveel aanbod is, is de vrijetijdsmarkt met zichzelf in concurrentie. En dan is er ook nog sprake van inflatie, waardoor mensen minder geld te besteden hebben”, stelt directeur Bart Vaessen van de schouwburg.

Kleine zaal

Onderzoek leerde ook dat de grote namen onder de artiesten goed lopen en de onbekendere minder goed. Maar dat hoort erbij. Ook het programmeren van nieuw talent is beleid van Schouwburg Cuijk. Programmeur Sjoerd Meijer heeft meer dan in voorgaande seizoenen ingezet op de kleinere artiest.



,,Vanzelfsprekend hebben we veel grote namen, maar we hebben gekozen voor een profiel met minder risico’s. We hebben nu voor het eerst een kleine zaal, waar 150 mensen in kunnen, tot onze beschikking.



Dat betekent dat we meer aanstormende talenten kunnen programmeren. Maar ook een gearriveerde naam als Cesar Zuiderwijk staat daar. Hij trekt met zijn slagwerkshow 150 mensen en die passen daar beter dan in de grote zaal.”

Quote Culturele onderne­mers als hij zijn belangrijk als het gaat om lokale en regionale cultuur

Meer coproducties

Schouwburg Cuijk heeft meer dan in het verleden ingezet op zogeheten coproducties. Meijer: ,,Als we vertrouwen hebben in producties van amateurs of semiprofessionals en deze artistiek de moeite waard vinden, dan nemen we risico in de voorstelling.



Muzikant BJ Baartmans uit Boxmeer was de afgelopen tijd de meest geboekte artiest in onze schouwburg. Hij kwam met het project Snarenplukkers in Wild Verband, waarin hij gitaristen interviewt en laat spelen. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar ook op festivals bij De Steenakker in Haps en het Boothuis in Oeffelt.”

Jong klassiek talent

Ook een serie met jong klassiek talent op zondagochtenden doet meerdere theaters in de buurt aan. In de Martinuskerk in Cuijk zijn optredens gepland van Combattimento en het door de schouwburg gekoesterde Holland Baroque van de zussen Steenbrink.



Gastprogrammeur Henk Roelofs is goed voor vijf jazzconcerten op zondagmiddag. Marcel van Roosmalen en Arthur Japin behoren tot de auteurs die naar Cuijk afreizen in het kader van de literaire talkshows Boek & Praat.

The Wiz

Uit de omgeving komen mensen die zich hebben aangemeld voor de Musical Academy. Vaessen: ,,Deze musicalgroep is gestart door Roel Verheggen uit Boxmeer. Culturele ondernemers als hij zijn belangrijk als het gaat om lokale en regionale cultuur.



Op een spontaan geplaatste oproep voor zangers op Facebook kreeg hij zestig reacties. Roel heeft daarna bij ons aangeklopt of wij interesse hadden om iets samen te doen. Dat heeft geresulteerd in twee opvoeringen van The Wiz. Hartstikke fijn.”