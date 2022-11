Douchen met legionellagevaar, gemeente Land van Cuijk verzuimt te waarschuwen

Vermist meisje (13) uit Cuijk na urenlange zoektocht aangetrof­fen

De politie in Cuijk is woensdagavond met tientallen agenten op zoek geweest naar een 13-jarig meisje uit Cuijk dat al enkele uren werd vermist. Onder meer een politiehelikopter en het Veteranen Search Team waren aanwezig in de omgeving van de Hermelijnkwartier in Cuijk. Het meisje werd even na 23.00 uur door agenten aangetroffen.

16 november