Drie branden in korte tijd in Cuijk; agent vindt verdachte spullen in gangetje

Of er sprake is van brandstichting is niet bekend, maar de politie trof in een gangetje achter de woning wel ‘verdachte spullen’ aan. Wat dat precies was, is niet bekend. Daar wil de politie op dit moment vanwege het onderzoek niets over zeggen. De politie bevestigt dat er niemand aanwezig was bij het huis toen de brandweer daar kwam. De bewoonster zou op vakantie zijn geweest, maar ook dat wil de politie niet bevestigen.