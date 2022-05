Drie op een rij: Bomen plat door kort en hevig noodweer in Sint Anthonis, meldkamers druk

UPDATESINT ANTHONIS - Een korte maar felle bui die over het Land van Cuijk trok heeft donderdagmiddag voor overlast gezorgd. Drie grote bomen in de buurt van De Brink in Sint Anthonis moesten het ontgelden.

Een felle windstoot zorgde ervoor dat die niet op hun plaats bleven staan en plat gingen. Bij de herinrichting van De Brink, het dorpsplein, werd grote waarde aan die oude bomen gehecht. Ze moesten juist blijven staan om het laanidee te behouden. Bij de reconstructie van De Brink en het opnieuw aanleggen van de weg zijn wortels deels weggehaald, dat is een van de vermoedelijke oorzaken van het sneuvelen van de bomen.

Meldkamers: tientallen meldingen

Er was meer overlast in de regio. Bij de meldkamers van de Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Limburg-Noord kwamen vele tientallen meldingen binnen over stormschade. Alleen al in de kop van Limburg moest de brandweer zo'n veertig keer uitrukken voor omgewaaide bomen en afgebroken takken. De N271 tussen Gennep en Nijmegen was zelfs even afgesloten, vanwege bomen en veel takken op de weg.

Werk stilgelegd in Maasziekenhuis

In het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer moest donderdagmiddag op een aantal plekken, waaronder een operatiekamer, het werk tijdelijk worden stilgelegd.

Er was een enorme inslag van het onweer bij een gebouw in de buurt, Ixon (voormalige Rabobankpand). ,,Dit sloeg terug op het Maasziekenhuis. Het zorgde ook kortdurend voor uitval van enkele telefoons, en de slagbomen van het parkeerterrein vielen uit”, aldus een woordvoerder. ,,Verder is er gelukkig geen schade aan personen of het gebouw.”

Medewerkers werden tijdelijk naar de grote centrale hal gedirigeerd. ,,Operatiekamers en intensive care konden gelukkig door met de zorg. Een aantal mensen was in de hal, maar al met al is het effect beperkt.”