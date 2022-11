Dubbelslag Willem Hofmans met Ixon bij de ondernemersprijs Land van Cuijk en Noord-Limburg

Steenfa­briek Oeffelt creëerde ‘willens en wetens onveilige situatie’: boete voor zwaar ongeval in 2015

DEN BOSCH/OEFFELT - Een steenfabriek in Oeffelt is verantwoordelijk voor het zware letsel dat een uitzendkracht in 2015 opliep, toen deze met zijn hand bekneld raakte in een machine. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de onderneming in hoger beroep tot betaling van een boete van 22.500 euro.

7:12