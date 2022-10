Dure energie: Boerderijwinkel moet per direct drie van de vijf winkels sluiten, bijna 20 man op straat

Waarom ze er in Cuijk niet rouwig om zijn dat de middelbare school in Mill dichtgaat

MILL/CUIJK/STEVENSBEEK - Niet alleen de middelbare school in Stevensbeek moet dicht, ook die in Mill verdwijnt over enkele jaren . Dat is nogal wat. Twee grote scholen, goed voor samen nu nog ruim 1100 leerlingen.

18 oktober