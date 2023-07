Een lintje doorknippen was nog nooit zo leuk als in Beers: ‘Na een moeizame tocht is het toch gelukt’

In­eens keek topvolley­bal­ster Nikki van der Veen de dood in de ogen: ‘In het vliegtuig ben ik in coma geraakt’

Het leven lachte topvolleybalster Nikki van der Veen (24) op Cyprus toe. Totdat ze van de ene op de andere dag niets meer kon en bleek dat ze zonder nieuwe lever nog maar een paar dagen te leven had. Dat was negen weken geleden. Nu is ze alweer in training en speelt ze komend seizoen bij topclub Sliedrecht Sport. ,,Ik voel me fysiek weer bijna hetzelfde als voor de operatie.”