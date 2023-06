Eén nieuw dorpscentrum voor inwoners Vierlingsbeek, maar wel pas over 10 jaar

Joffershof wil in gesprek met de buurt over uitbrei­ding dorpshuis in Vierlings­beek

VIERLINGSBEEK - Het bestuur van dorpshuis De Joffershof in Vierlingsbeek wil in gesprek met de buurt om zorgen over overlast in de toekomst die er leven, weg te nemen. Die zorgen zijn er, omdat er plannen zijn voor uitbreiding van het gemeenschapshuis.