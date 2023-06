Een park dat veel meer is dan dat: ‘Natuur is de bebouwde kom in getrokken, dit wens je elk dorp toe’

,,Het onderhoud gebeurt nu door vrijwilligers van de dorpswerkgroep, hun aantal is uitgebreid. Dat is goed voor de sociale binding in het dorp”, legt een van de initiatiefnemers, Joost van der Cruijsen, uit.

Qua natuur is er ook winst behaald: ,,De Oploosche Molenbeek loopt nu door tot in het landschapspark in Sint Anthonis. De waterloop kronkelt meer dan ooit. Daardoor is er meer stroming en is de bodem op meer plekken vochtig. Dat is weer goed voor de diversiteit van de dieren en planten.”