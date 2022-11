Een wijk van 190 huizen heel snel uit de grond gestampt en net zo snel weer aangepakt

Weer hoop voor ‘lege’ Maasburg: ‘Zó dramatisch is het ook weer niet met Cuijk’

CUIJK - Geen slager meer. De bakker is er sinds eind vorige maand ook weg. Het C&A-pand staat al langer leeg. En dat is nog niet alles qua leegstand. Toch is het niet alleen kommer en kwel met Maasburg in Cuijk.

21 november