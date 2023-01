Eerst de koning, nu de minister op bezoek: nog meer gemak onder één dak in dit kleine Brabantse dorp

GASSEL - Eerst de koning op bezoek, binnenkort de minister. In het kleine Gassel doen ze duidelijk iets goed. In de nieuwe ‘huiskamer’ in Ût Turp krijg je nu koffie en een broodje gezond geserveerd door slechtzienden en blinden van Visio uit Grave. ,,We begonnen ons toch wat zorgen te maken.”