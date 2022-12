Eerst wel, toen toch niet: geen kermis in Cuijk vanwege een besmettelijke ziekte

Cholera dankt zijn naam aan een symptoom: het braken van gal. ‘Chole’ is de Griekse naam voor gal. Patiënten krijgen ook last van ernstige diarree. Beide symptomen kunnen leiden tot ernstige uitdroging, waarna de dood kan toeslaan. Vooral ouderen en kinderen zijn in de 19de eeuw moeilijk opgewassen tegen de ziekte, waarvan de bacterie zich via vervuild drinkwater verspreidt.

In 1866 wordt Nederland overspoeld door een cholera-epidemie. In het voorjaar doen zich de eerste gevallen voor. In april van dat jaar beraadt in Den Bosch de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht zich op het nemen van stappen in de Brabantse gemeenten, nadat in Zevenbergen het eerste geval is geconstateerd.