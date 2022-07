Eerste bewoners Vianen woonden in plaggenhutten op de hei

Vanaf het einde van de 18de eeuw groeit de bevolking, met name op het platteland. Vóór 1800 met hooguit 0,4 procent, tussen 1810 en 1850 wordt het 40 procent. De oorzaken? Rust in het zuiden, waar tot dan bijna voortdurend oorlog of oorlogsdreiging was.



Door betere technieken stijgt de productiviteit van de landbouw en er is meer aandacht voor hygiëne. De staat, die zich tot dan toe bijna alleen met de Hollandse gewesten bezighoudt, snapt dat verbinding met de andere gebieden nodig is voor gedegen staatsvorming en laat wegen aanleggen.



Ook moedigt de staat de ontginning van woeste gronden aan. De venen, moerassen en heidevelden vormen tot dan een natuurlijke barrière voor vijandelijke legers; dat wordt nu losgelaten.