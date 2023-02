Eerste officiële burgemeester voor Land van Cuijk is een feit: ‘Dat verklaar en beloof ik’

De gemeente Land van Cuijk heeft een nieuwe burgemeester. Marieke Moorman is woensdagavond beëdigd door commissaris van de Koning Ina Adema. Na waarnemerschap door Wim Hillenaar is Moorman de eerste officiële burgemeester van de herindelingsgemeente.

De plichtplegingen vonden niet in de reguliere raadzaal in Cuijk plaats, maar op een feestlocatie: hotel Riche in Boxmeer. Daar was de op twee na voltallige gemeenteraad aanwezig en nog veel meer belangstellenden in een afgeladen zaal.

De beëdiging was kort maar krachtig. ,,Dat verklaar en beloof ik” zei Moorman kort maar krachtig op de vraag of ze getrouw zou blijven aan de grondwet en de plichtplegingen van het burgemeestersambt. Daarmee was haar benoeming officieel een feit.

Hillenaar

Begin december werd Moorman, politicus met PvdA-achtergrond, voorgedragen. Een meerderheid van de gemeenteraad sprak een voorkeur uit voor haar en niet voor waarnemend burgemeester Wim Hillenaar. Die gaf een dag later in alle eerlijkheid toe wél gesolliciteerd te hebben. Het passeren van Hillenaar was een grote verrassing. De oud-burgemeester was populair bij de inwoners. Veel mensen rekenden er vast op dat Hillenaar in functie zou blijven.

Moorman neemt het stokje over voor de qua oppervlakte grootste gemeente van Brabant. 1 januari 2022 werden na een herindeling de voormalige gemeenten Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave verenigd.

Elzendaalcollege

De in Maastricht geboren Moorman haalde in 1988 haar vwo-diploma op het Elzendaalcollege in Boxmeer. Vanaf 2002 was ze raadslid in Tilburg, waar ze na de middelbare school beleid- en organisatiewetenschappen heeft gestudeerd. In 2013 werd ze burgemeester van Bernheze.

Volledig scherm Foto ter illustratie: Marieke Moorman, hier nog burgemeester van Bernheze, leidt scholieren rond op het gemeentehuis van Bernheze.

