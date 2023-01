Eindelijk scoort en wint TOP Oss weer eens, uitgerekend bij het debuut van Marcel van der Sloot

TOP Oss heeft vrijdagavond drie punten gepakt in de eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar. Onder leiding van de tijdelijke hoofdcoach Marcel van der Sloot werd het 2-1 tegen Telstar, dat eigenlijk het meeste aansprak maakte op de overwinning. Daar maalde in Oss niemand om.

Bij de Ossenaren was er een basisplaats voor Arthur Allemeersch, die door een blessure van Toshio Lake zijn opwachting in de voorhoede mocht maken. Ook Rick Dekker stond aan de aftrap, hij verving Joshua Sanches. TOP Oss begon furieus aan de wedstrijd en noteerde in de openingsfase drie hoekschoppen. Die laatste werd door Telstar-spits Glynor Plet in eigen doel gewerkt, waardoor de Ossenaren na een lange doelpuntendroogte eindelijk weer het net wisten te vinden.

Dat zorgde er echter niet voor dat de Ossenaren nog lekkerder in de wedstrijd kwamen. Integendeel. Van der Sloot zag dat zijn ploeg maar moeilijk kon omgaan met de voorsprong en moest weer in de achteruit. Telstar trok na de openingstreffer de teugels aan en via een slippertje van Roshon van Eijma kwam de bal voor de voeten van Christos Giousis, die de gelijkmaker op het bord zette. Telstar was daarna de betere ploeg en kreeg via onder meer Plet kansen op een tweede doelpunt, maar die bleef TOP bespaard.

Na rust viel er aanvankelijk weinig te beleven. Dat veranderde pas toen Van der Sloot ingreep en drie verse krachten binnen de lijnen bracht. Met name de komst van Kyvon Leidsman zorgde voor wat meer reuring in de voorste linie. Het spel van TOP Oss was ook daadwerkelijk beter dan de laatste wedstrijden voor de winterstop, maar desondanks was het overwicht voor Telstar. Bij de bezoekers ontbrak het echter aan creativiteit om een eventuele winnende treffer te forceren.

Volledig scherm TOP Oss - Telstar © Pro Shots / Peter van Gogh

Daarmee leek het in Oss op een gelijkspel af te stevenen, maar vlak voor tijd was daar ineens Rick Dekker die wél de winnende treffer tegen de touwen schoot en daarmee het Osse Kuipje liet ontploffen. ,,Dit konden we als groep goed gebruiken’’, zei de doelpuntenmaker na afloop. De middenvelder schoof op aangeven van Leidsman de bal onder Telstar-doelman Ronald Koeman door, wat naast zijn eerste doelpunt voor TOP dus ook drie punten betekende.

Dekker: ,,Een gelijkspel was denk ik terecht geweest, maar uiteindelijk is dit voor ons gewoon een hele mooie overwinning. Het viel deze keer onze kant op, dat is in het begin van het seizoen ook wel eens anders geweest.’’ TOP Oss blijft staan op de negentiende plaats in de KKD, maar vindt door de zege wel weer aansluiting bij de onderkant van de middenmoot.

Van der Sloot wilde na de zege niks weten van een ‘Marcel van der Sloot-effect’. Hij wilde een opportunistisch TOP zien en bij vlagen werd hij op zijn wenken bediend, zonder dat zijn ploeg grootse dingen liet zien. ,,We hebben geprobeerd de dynamiek wat aan te passen door de ploeg voor te bereiden op een enthousiaste en energieke manier. Je kunt niet uit het niets een geoliede machine verwachten, maar ik heb een aantal fantastische ballen gezien. Daar gaan we de komende weken op verder.’’

Scoreverloop: 10. Eigen doelpunt Telstar 1-0, 25. Giousis 1-1, 88. Dekker 2-1