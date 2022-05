‘Eldorado’ is kruising van cultuur en landbouw

De branievolle flierefluiter Romario loopt het erf op van boer Kees en boerin Dora. Hij zingt een gezellig lied over ‘moederkelief’, maar wordt toch van het erf gejaagd. Het is een van de eerste scènes uit de voorstelling. De repetities zijn net begonnen in de grote loods van Het Zuidelijk Toneel in Tilburg, maar de voorstelling verschijnt niet in de theaters. Er wordt gespeeld op het terrein van boerenbedrijven, variërend van een zorgboerderij in Kaatsheuvel tot een melkveehouderij in Bernheze. Niet gek, want Eldorado gaat over een boerenfamilie die tegen de uitdagingen van een leven op het platteland aanloopt: leegstand, onveiligheid, ondermijning en zelfs drugslabs.