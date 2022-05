En weer wordt een raadslid van Land van Cuijk wethouder elders: Erik van Daal naar Venray

Van Daal was van 2014 tot en met 2021 wethouder in de gemeente Mill en Sint Hubert. Maar na de herindelingsverkiezingen, waarbij Mill en Sint Hubert opging in de nieuwe gemeente Land van Cuijk, keerde hij terug als raadslid.

Blij mee

Zijn partij VKP was opgegaan in de grotere regiopartij Team Lokaal. Van Daal had zich wel opgeworpen als kandidaat voor het wethouderschap, maar lijsttrekker Willy Hendriks kreeg die functie in het college van Land van Cuijk.

Maar nu wordt Van Daal dus toch weer wethouder. ,,Ja, daar ben ik echt heel blij mee", zegt hij. ,,Dit is toch wat ik wil.”

Afgelopen weekeinde werden de laatste puntjes op de i gezet, waarna maandagmiddag het nieuws officieel naar buiten kon worden gebracht. ,,Het kostte veel moeite om het nieuws tot maandag voor me te houden", geeft hij toe.

Van Daal zal gewoon in Sint Hubert blijven wonen. ,,Een half uurtje rijden naar Venray. Dus dat is goed te doen.”

Derde raadslid dat vertrekt

Van Daal is al het derde raadslid dat na de installatie van de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk op 3 januari vertrekt. Peter Verstegen van Forum voor Democratie heeft onlangs nog zijn vertrek aangekondigd, omdat hij in Duitsland gaat wonen.

Peter Stevens van het CDA wordt wethouder in de gemeente Gennep. Stevens was net als Van Daal kandidaat voor het wethouderschap, maar ook hij kreeg die bestuurdersfunctie niet. Stevens was voor de fusie tussen de vijf Land van Cuijkse gemeenten wethouder in Boxmeer en bewandelt dus dezelfde weg als Van Daal.